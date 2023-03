Usava documenti falsi Arrestata truffatrice seriale: 49 colpi tra banche e Poste

di Stefano Zanette

Un copione ben collaudato. La donna si presenta in banca o all’ufficio postale, spacciandosi per una persona che ha realmente un conto in quella filiale. È brava nel fingere persino di conoscere l’interlocutore, facendogli domande personali come se non fosse certo la prima volta che si vedono e spesso il dipendente della banca o della posta la asseconda, anche se non la riconosce, ma si fida dei documenti d’identità che mostra, che però sono falsi. Così l’abile truffatrice riesce ad andarsene dopo aver prelevato in contanti fra i 3mila e i 5mila euro, sommecospicue ma non tali da ingenerare sospetti immediati.

E il raggiro viene alla luce solo quando il reale intestatario del conto o dei rapporti di credito chiede spiegazioni sull’ammanco. Scatta la denuncia, che porta all’identificazione della truffatrice, ormai ben nota perché seriale, sulla quale al momento pendono o sono stati trattati solo dalla Procura di Pavia 49 procedimenti penali. Indagini sono in corso per accertare altri eventuali episodi da contestarle.

Nel frattempo i "gravi indizi di commissione del reato", nello specifico per l’ipotesi di "possesso di documenti di identificazione falsi", ha portato la Procura di Pavia a richiedere e ottenere dal gip gli arresti domiciliari, eseguiti in Sicilia dove ora è domiciliata, dai carabinieri della Stazione di Agrigento nei confronti di Francesca Casali, 42enne nata a Casorate Primo. "Le indagini dei carabinieri di Pavia nell’arco di vari mesi – spiega la Procura – conducono a ritenere che attraverso tale tecnica operativa, unita a una straordinaria capacità di persuasione e dissimulazione, Francesca Casali abbia compiuto un’innumerevole serie di episodi di truffa ai danni di istituti bancari e sportelli postali".

Uno dei più recenti episodi è stato messo a segno nella filiale di una banca del centro storico pavese, ma molte altre truffe sarebbero riuscite in altre province della Lombardia.