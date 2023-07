Una sezione in più per la scuola d’infanzia: posto per altri 26 bimbi

A San Colombano al Lambro apre una nuova sezione della scuola dell’infanzia statale, scatta la raccolta fondi per comprare i giocattoli necessari ad accogliere i piccoli che, in tutto, saranno un centinaio. L’istituto comprensivo di San Colombano, da settembre, avrà una nuova sezione e una sede distaccata. Normalmente i piccoli frequentavano la struttura, di recente costruzione, ai piedi della via Capra, tra le colline. Stavolta i nuovi arrivati avranno locali alla scuola primaria Enrico Toti. Dal 20232024 la scuola sarà così in grado di soddisfare le necessità di un maggior numero di famiglie, accogliendo le iscrizioni di ulteriori 26 bambini (oltre alle 3 pregresse sezioni con 75 bambini). I locali della scuola primaria saranno riadattati alle necessità dei più piccoli. Ora occorre però garantire a questa nuova una sezione con un’adeguata dotazione di giochi e a questo scopo l’Istituto ha aperto una raccolta fondi sul portale IDEArium del Ministero dell’Istruzione, che scadrà il 3 settembre, per arrivare a 500 euro. Il progetto si chiama “Imparo giocando“.