Una scuola di cinema alla Media Griffini

La scuola Griffini di Casalpusterlengo, col progetto “IMMAGINI-amo FUTURO!“ e dopo aver vinto il bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione“, proposto dai ministeri di Istruzione e Cultura, ha avviato una vera e propria scuola di cinema. Le insegnanti Daniela Dragoni, Milena Livraghi e Patrizia Pinotti sono state formate come operatori visivi a scuola e si è lavorato e si lavorerà ancora con la regista milanese Laura Plebani, la videoeditor esperta di post produzione Chiara Granata di Codogno, il Cineclub di Piacenza “Cattivelli“ (in particolare Claudio Braghieri e Valter Sirosi). Si va dalla formazione sull’educazione all’immagine, al linguaggio audiovisivo e cinematografico per tutti i docenti; alla formazione sulla lettura e l’analisi delle immagini, relative in particolare ai film, rivolta a tutti gli alunni della scuola secondaria. Per arrivare a laboratori teorico-pratici, sull’analisi di trailer, arco narrativo, personaggi e montaggio. P.A.