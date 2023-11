Una messa solenne per la traslazione di Sant’Agostino

La messa in do minore K427 di Wolfgang Amadeus Mozart eseguita dall’Orchestra da camera di Mantova e il coro Ricercare sotto la direzione di Umberto Benedetto Michelangeli per il 1300° anniversario della traslazione del corpo di Sant’Agostino a Pavia. Il concerto, organizzato dalla fondazione Banca del Monte di Lombardia, attiva da 30 anni sul territorio lombardo, si terrà alle 18 di domani nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro (ingresso solo su invito per ragioni logistiche). "La presenza a Pavia delle spoglie di uno dei padri della Chiesa e punto di riferimento della cultura filosofica occidentale - ha detto il presidente della fondazione Mario Cera - costituisce momento e ragione della storia e della memoria di Pavia, che è universalmente nota anche per questa presenza". M.M.