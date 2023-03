Una chance per gli over 35 con disabilità

Un lungo periodo trascorso frequentando lo Sfa, il Servizio formativo all’autonomia che accompagna le persone con disabilità dai 16 anni. E poi, allo spegnimento della 35esima candelina, il disorientamento perché il servizio non se ne può prendere cura. Per non lasciare sole le famiglie con figli fragili, il Comune in via sperimentale ha lanciato “Dallo Sfa all’Apolf: dare continuità all’accompagnamento“. La nuova convenzione, che avrà una durata di tre anni, vuole essere uno strumento di inclusione socio-lavorativa che consenta alle persone con disabilità di continuare ad acquisire competenze da spendere in un’attività.

"Questo progetto – spiega l’assessore ai Servizi sociali Anna Zucconi – vuole dare un’opportunità ulteriore ai ragazzi che frequentano lo Sfa, hanno raggiunto i 35 anni e acquisito competenze. Ma non solo, anche coloro che non hanno avuto la possibilità di effettuare un tirocinio potranno approfittarne. Vogliamo creare un ulteriore sbocco lavorativo verso l’autonomia". Al momento la convenzione prevede il coinvolgimento di 10 persone, che potrebbero salire a 15. Il Comune ha finanziato l’iniziativa con 130mila euro.

"Non avremo un programma uguale per tutti – sottolinea il direttore di Apolf Piero Iannello – Ci sarà una prima fase di orientamento per capire le attività che meglio rispondono alle caratteristiche del soggetto, cui seguiranno tirocinio e accompagnamento. Sarà un progetto circolare: spesso i nostri ragazzi quando escono vanno allo Sfa e ora dallo Sfa torneranno da noi".

