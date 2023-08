Un tentato omicidio Litiga col vicino e spara Portato dietro le sbarre

di Stefano Zanette

"Qui siamo nel Bronx, non mi stupisce quel che è successo. Io non sono di Voghera, abito qui ma è una zona brutta e pericolosa". In via Dettoni, ieri le persiane del palazzo al numero civico 17 sono rimaste quasi tutte chiuse, o perché non c’è nessuno in casa o per proteggere l’interno degli appartamenti dal sole. Poche le persone che passano nella via quasi deserta, che si era animata solo nella notte per l’arrivo di carabinieri e ambulanza. Nella tarda serata di Ferragosto, infatti, alcuni residenti hanno chiamato il 112 dopo aver sentito il rumore di due colpi d’arma da fuoco e delle grida. Un 70enne è stato portato in ospedale dall’ambulanza, rimasto ferito dagli spari contro la porta di casa sua. Il presunto responsabile, Maurizio Galvan, 56enne pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e detenzione illecita di armi.

"Io non ero in casa - racconta un giovane, l’unico che si ferma a parlare, che abita nello stesso palazzo - mi è stato raccontato quel che è successo solo in mattinata. Una vicina pensava che si fosse trattato di botti per Ferragosto, non aveva capito che erano spari, ma quando sono arrivate le forze dell’ordine non si è stupita neanche lei: purtroppo qui queste cose sono all’ordine del giorno. I motivi non li sappiamo, ma sarà stato per una banalità: basta davvero poco per provocare certe reazioni". E mentre il ragazzo racconta, qualcuno da dietro una finestra non gradisce e inveisce ad alta voce. "Non so niente" e "non ho visto niente" gli unici commenti di altri residenti che affrettano il passo mostrando disinteresse. La porta crivellata dai colpi d’arma da fuoco lascia ben immaginare la drammaticità di quel che è successo solo poche ore prima. Il 70enne per fortuna se l’è cavata, giudicato non in pericolo di vita, portato comunque in ospedale per ferite al braccio e al volto. I pallettoni sparati dal pianerottolo hanno attraversato la porta provocandogli le ferite. Le immediate indagini dei carabinieri, anche tramite l’acquisizione di filmati di videosorveglianza, hanno portato in breve al presunto responsabile, trovato in possesso di due fucili da caccia a canne mozze, detenuti illegalmente, uno dei quali ritenuto l’arma usata per sparare, al culmine di una lite pare per questioni di vicinato. L’arrestato è stato portato nel carcere di Pavia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.