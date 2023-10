Un sabato notte di controlli, trovata droga

Sessanta persone controllate nel week-end da parte dei carabinieri nel contesto dei servizi coordinati dalla Prefettura di Lodi per il controllo, in via straordinaria, del territorio. Dalle 21 di sabato alle 4 di domenica, nella zona del territorio di Codogno, i militari dell’Arma si sono concentrati tra il centro storico e la periferia con l’impiego di sei equipaggi. I carabinieri hanno privilegiato il pattugliamento delle aree di aggregazione interessate dalla “movida“ per effettuare controlli preventivi alla circolazione stradale e reprimere l’eventuale spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono così state identificate 60 persone, controllati 42 veicoli ed elevate otto sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada ed è stato segnalato un automobilista per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, dalle verifiche, sono spuntate anche modiche quantità di droga: un 18enne italiano è stato trovato con una sigaretta artigianale confezionata con hashish, uno straniero, classe 1987, è stato pizzicato con addosso un grammo di eroina così come un 41enne italiano, sempre con un grammo della stessa sostanza stupefacente. Infine, un 33enne, sempre italiano, aveva con sè un grammo di eroina e mezzo grammo di cocaina. Tutti sono stati segnalati alla Prefettura di Lodi come assuntori.