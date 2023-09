Un piano straordinario per abbattere i cinghiali "Emergenza nazionale che incide sull’economia" Il piano redatto dal commissario straordinario per l'emergenza Psa prevede la cattura di 2,3 milioni di animali selvatici in Italia, di cui 600mila cinghiali in Lombardia, per arginare la diffusione del virus. Un'azione necessaria per la sicurezza delle persone, l'economia e il lavoro.