Un micronido nel centro sociale per anziani

Anziani insieme ai bambini. È lo spirito del progetto “Nakatè: luoghi educanti per pratiche di reciprocità e protezione“, finanziato con un bando promosso dalla Fondazione che sarà attivato a breve in alcuni spazi dell’ex asilo di via Garetti di Caselle Landi che già accolgono spazi del centro sociale polivalente per anziani e per richiedenti asilo, finanziato dal ministero. Recentemente il Consiglio comunale ha approvato un’aggiunta alla convenzione del 2018 che , appunto, prevede l’attivazione, grazie al partenariato con la Cooperativa Emmanuele di Casale, di due poli multifunzionali per la prima infanzia di cui uno a Caselle (con micronido da zero a tre anni). M.B.