Un lodigiano all’apice del sindacato "Nelle banche il clima è peggiorato"

di Paola Arensi

Per il prossimo quadriennio il Sindacato autonomo bancari di Lodi Sab avrà di nuovo un rappresentante lodigiano nel comitato direttivo centrale della Federazione nazionale bancari italiani. Si tratta del dirigente della sezione Fabi di Lodi, Ettore Necchi (nella foto), riconfermato per il quarto mandato consecutivo: "Avere una voce diretta dal territorio è utile per vincere le nostre battaglie" ricorda. Grande la sua soddisfazione nel commentare, dopo il voto e direttamente dall’hotel Ergife di Roma, l’esito delle preferenze: "Il mio grazie va ai colleghi per la fiducia che mi viene nuovamente accordata, ma anche a tutti i colleghi del Sab di Lodi, perché è con loro che ho lavorato e lavorerò a tutela dei nostri bancari – ha dichiarato, a caldo, Necchi stesso –. Se lavori bene in Fabi ti premiano e noi ce la stiamo mettendo tutta". La votazione è arrivata durante il XXII congresso nazionale della Fabi, in cui "è stato ribadito il ruolo centrale della contrattazione nazionale, come elemento identificativo della categoria e strumento di tutela dell’interesse di lavoratori e lavoratrici – ricorda Necchi, riprendendo i contenuti dell’appuntamento romano –. Il Congresso ha sostenuto con forza l’operato della segreteria nazionale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro, rimarcando la necessità di una adeguata rivalutazione delle retribuzioni dei bancari, anche in virtù della maggiore produttività del comparto".

A Roma Necchi e i colleghi hanno anche evidenziato "il netto peggioramento del clima lavorativo aziendale generale nel settore, con pressioni commerciali significative e di rilevante impatto sociale, con ricadute su dipendenti e clientela. Da qui l’impegno della Fabi a contrastare il fenomeno". La Fabi di Lodi non è nuova a battaglie di questo tipo e Necchi promette la massima attenzione anche in futuro. Sempre al congresso "è stata chiesta la salvaguardia del Fondo di solidarietà di settore" aggiunge. "Colgo l’occasione per fare i miei complimenti a Lando Maria Sileoni, che è stato riconfermato segretario generale della Fabi con il 98,2% delle preferenze, pari a 102.068 voti. Ha lavorato sempre con determinazione, per l’interesse dei colleghi e anche in periodi complessi" conclude Necchi.