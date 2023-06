Un altro furto di trattori Confagricoltura si mobilita "Collaborate con l’Arma"

di Paola Arensi

Dopo l’ennesimo furto di trattori a Zelo Buon Persico, nell’azienda del suo vice presidente, Confagricoltura Milano-Lodi-Monza Brianza studia le mosse per fronteggiare la situazione. Sembra infatti che, nonostante la costante collaborazione con le forze dell’ordine, impegnate nella repressione del fenomeno e nella sensibilizzazione delle vittime su come tutelarsi, i malfattori insistano con le razzie.

"C’è l’amarezza per l’ennesimo episodio ai danni di una nostra azienda agricola, ma soprattutto la determinazione a proseguire le azioni di contrasto ai furti di mezzi agricoli, rafforzando la collaborazione con l’Arma dei carabinieri e le forze dell’ordine" dice il presidente Francesco Pacchiarini.

Questa volta è sparito un trattore John Deere, del valore di circa 30mila euro, ad Alessandro Bricchi. La razzia è avvenuta l’altra notte, mentre il mezzo era ricoverato nelle strutture a servizio dell’impianto di biogas di proprietà di Bricchi, a Muzzano, frazione di Zelo Buon Persico.

I malviventi sono entrati nella proprietà abbattendo il cancello e la recinzione, poi sono fuggiti indisturbati, lasciando danni. E ormai le incursioni non si contano più, mettendo a dura prova aziende la cui sostenibilità economica, di questi tempi, è già complessa.

"Oltre al blocco delle attività agricole, le difficoltà nascono dai risarcimenti assicurativi che spesso non permettono di dare copertura agli investimenti necessari" prosegue Pacchiarini, che in merito aveva già incontrato, nella propria sede, il prefetto di Lodi Enrico Roccatagliata e i carabinieri del comando provinciale: "Noi non ci arrendiamo e rafforziamo la collaborazione con loro: hanno dimostrato attenzione a una situazione seria di allarme che ci costringe a vivere nella paura non solo delle ripercussioni economiche, ma anche per la nostra sicurezza. Siamo pronti a garantire pieno supporto e collaborazione alle forze dell’ordine nella loro attività di controllo e investigativa – rimarca il presidente – a partire dal consolidamento dei rapporti tra i nostri soci e le stazioni locali". Oltre a favorire lo scambio di informazioni tra addetti ai lavori e militari, Confagricoltura ha chiesto all’Arma anche incontri con gli agricoltori su misure e accorgimenti da adottare per proteggere al meglio le proprietà e le attrezzature agricole.