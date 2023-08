Un addetto al decoro per vicolo Deomini

Un addetto deputato al mantenimento del decoro di vicolo Deomini, la piccola strada a ridosso della zona di piazza Ducale, nel cuore del centro storico della città, da mesi diventata una sorta di latrina a cielo aperto. L’intervento sarà possibile grazie a una borsa-lavoro nata dall’intesa tra Comune, società San Vincenzo De Paoli e Caritas diocesana. A sollecitare la soluzione è stato il vicesindaco Marzia Segù. Il soggetto svolge già altre attività cui ora si aggiungerà anche questo impegno che ha per obiettivo il decoro. Non si tratta di una ronda ma di un servizio diurno, una sorta di piccolo presidio per scoraggiare coloro che utilizzano il vicolo come bagno, anche di giorno. L’obiettivo è che rimanga il più pulito possibile, contando anche una sorta di effetto emulazione per il quale se un’area è mantenuta pulita tendenzialmente lo rimane, mentre basta l’abbandono di qualche sacchetto di rifiuti per trasformarla in una discarica o, nel peggiore dei casi, in una latrina. Si tratta di un passo che il Comune ha inteso compiere per dare soluzione a un problema divenuto ormai cronico.

U.Z.