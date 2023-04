Un 25 Aprile di festa popolare con pedalata, cibo e buona musica

Decostruzione delle leggende anti-partigiani, trekking urbano per una nuova memoria, spazi dedicati alle canzoni e alle parole del popolo e ora la Festa della Liberazione in centro. Sono alcuni momenti, già proposti o da proporre dal Coordinamento 25 Aprile di Lodi.

Il ritrovo, con la speranza di ottenere il tutto esaurito come nei precedenti appuntamenti, sarà martedì in piazza Castello: "Ci saranno diversi momenti di intrattenimento e aggregazione – spiegano gli organizzatori – Sarà una nuova e diversa proposta, in centro città, dopo la Festa dello scorso anno nell’area del Belgiardino: un appuntamento ancora più ricco". Continua quindi l’Aprile di Liberazione dopo il cammino partigiano in Val d’Arda, la serata dedicata alla decostruzione delle “leggende“ anti-partigiane, il trekking urbano per una nuova memoria storica nella toponomastica cittadina e la serata “Parole di popolo“, piccolo canzoniere resistente.

Martedì dalle 17 alle 24 sono previsti cibo, bevande, incontri, laboratori, interventi e tanta buona musica in una grande festa popolare e gratuita. Invece alle 14,30 da piazza Castello avrà inizio l’ormai storica pedalata organizzata da Federazione italiana ambiente e bicicletta e Istituto Lodigiano per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea (Ilsreco) per visitare e conoscere i luoghi legati alla Resistenza lodigiana, con arrivo alle 18 in piazza Castello.

Spazio anche ai più piccoli, alle 17, con un laboratorio di Psicopolis; e alla musica, nello stesso orario, quando interverrà Dj Labassa Soundclash. Il 25 Aprile ci sarà inoltre il Concertone, tra le 18.30 e le 22.30, con l’esibizione di Samovilas, Boogie Spiders, Vintage Violence e Dj Labassa. L’evento è nato in collaborazione con Pizzeria Castello, Wellington Pub e Basulon che garantiranno pizza, birra e food truck con hamburger e altre sfiziosità.

P.A.