Ufficio di Piano, 200mila euro per progetto di socializzazione per ragazzi autistici Il progetto In&Aut dell'Ufficio di piano offre 200mila euro per due anni per attività di socializzazione pomeridiana per ragazzi autistici. Una fitta rete di realtà del Terzo settore offre percorsi di assistenza alla socializzazione, inclusione con sport, teatro, mostre e fattorie didattiche.