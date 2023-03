Ucciso e carbonizzato "Non immaginavamo che quella famiglia arrivasse a tanto"

di Umberto Zanichelli

Una famiglia che in paese conoscono tutti, forse con qualche problema, ma che nessuno avrebbe mai pensato potesse progettare e compiere l’efferato delitto che è costato la vita a Mohamed Ibrahim Mansour, 43 anni, egiziano, da anni in Italia. Lui da una delle sorelle Rondinelli, all’epoca ancora minorenne, aveva avuto una bambina. Quella che voleva riprendersi, un piano che, incautamente viene da dire col senno di poi, aveva rivelato ai genitori e ai fratelli della sua ex. Coloro che, secondo l’accusa, lo hanno eliminato. Ucciso e poi dato alle fiamme.

Ieri, dopo che il 21 febbraio era toccato ai fratelli Massimo e Claudio Rondinelli, 34 e 39 anni e a Luigi D’Alessandro, compagno della sorella maggiore, a finire in manette sono stati i genitori Antonio Rondinelli, 63 anni e Carmela Calabrese, 56 anni. Il primo è finito in carcere, la seconda ai domiciliari. Per entrambi l’accusa è di omicidio in concorso. Anzi, secondo le risultanze investigative, sarebbe stata la donna, la sera dell’11 gennaio, a “convocare“ tutti gli uomini di casa poco prima della spedizione della morte. "Siamo rimasti senza parole – è il solo commento del sindaco di Cilavegna, Giovanna Falzone –. La famiglia è conosciuta, vive qui da moltissimi anni. Sapevamo che c’erano dei problemi come, a vario livello, accade per molte famiglie. Ma nessuno avrebbe nemmeno lontanamente potuto immaginare qualche cosa di simile". E invece i militari del Nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Pavia, guidati dal capitano Marco Quacquarelli, hanno ricostruito l’agguato avvenuto nell’edificio dei Rondinelli che si trova lungo la circonvallazione di Cassolnovo. Lì nessuno ha udito i colpi di fucile e di pistola che hanno raggiunto Mansour anche al volto. L’uomo è stato poi trasportato nelle campagne, in una zona nota per lo smercio di droga, e bruciato. I poveri resti dell’egiziano non sono stati ancora messi a disposizione per il rimpatrio. "Confidiamo che avvenga presto – dice Ibrahim Hussein, portavoce della comunità islamica di Vigevano che si occuperà dell’operazione – perché vogliamo che la mamma e la sorella di Mohamed possano riavere il corpo del loro congiunto prima possibile".