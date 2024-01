Ubriaca fradicia al volante. Fa incidente, via la patente

Fa un frontale con la sua auto: la protagonista dell’incidente è ubriaca. Il 7 dicembre una donna di 44 anni stava viaggiando sulla sua auto in Offanengo. A un certo punto ha sbandato, è finita nell’altra corsia ed è andata a sbattere contro una vettura che proveniva dalla parte opposta e sulla quale viaggiavano quattro persone. Nessuno si è fatto male e quando sul posto sono arrivati i carabinieri di Soncino, la donna era stesa a terra. La quarantaquattrenne è stata portata in pronto soccorso dove i medici si sono resi conto che era ubriaca e le hanno fatto le analisi del sangue ed è risultato che il suo tasso alcolico era di quasi quattro volte il massimo consentito. Così con il risultato in mano i militari hanno sospeso la patente alla donna, sequestrandole il veicolo con il quale aveva fatto l’incidente.Pgr