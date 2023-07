Tutela delle risorse Pnrr Patto tra Comune e finanza

Ci sono circa 4 milioni e mezzo di euro arrivati tramite fondi europei del Pnrr da “difendere“ da eventuali “attacchi“ di frodi e illegalità e ieri pomeriggio il comando provinciale della Guardia di Finanza e il Comune di Codogno hanno sottoscritto il protocollo di intesa. "Il fulcro operativo della collaborazione prevede che il Comune comunichi al Comando Provinciale informazioni e notizie ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, segnalando altresì dati utili – ha precisato ieri il comandante provinciale Sergio Demichelis –. Si tratta di una deterrenza importante che non farà rallentare l’iter dei lavori". "Siamo contenti perchè le risorse del Pnnr sono un treno che non si può perdere ma va guidato nel modo migliore" ha detto il sindaco Francesco Passerini. L’accordo varrà fino al completamento del Pnrr e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. M.B.