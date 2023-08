Turano Lodigiano, auto finisce in un fosso pieno d’acqua: grave donna di 52 anni

Turano Lodigiano (Lodi), 7 agosto 2023 – Rovinoso incidente a Turano Lodigiano. Un'auto in transito sulla strada provinciale 26 è uscita dalla carreggiata dopo essersi scontrata con un altro veicolo, finendo in un canale pieno d'acqua. Soccorse quattro persone, una donna di 52 anni e un uomo di 62 anni, una 32enne e un 38enne: sono state presto raggiunte dai vigili del fuoco e da alcuni passanti. Una si trovava all'esterno della vettura, in acqua e l'altra, all'arrivo del 115, era già stata soccorsa.

La donna di 52 anni è stata trasportata in condizioni gravi all’ospedale di Cremona con traumi ad addome e arti inferiori. Gli altri hanno riportato ferite meno serie. Finiti i soccorsi, i vigili del fuoco hanno recuperato il veicolo e messo in sicurezza l'area interessata dall'incidente. Il 118 ha mandato sul posto due ambulanze della Croce rossa di Codogno e della Croce Casalese, più l'automedica e l'elisoccorso in partenza da Bergamo.