Tubatura rotta alla primaria. Plesso chiuso

Si rompe una tubatura dell’acqua e la scuola primaria Andena di viale Cappuccini finisce completamente a mollo con il Comune costretto a chiuderla fino almeno alla fine della settimana. Nella tarda mattinata di ieri, infatti, il personale del plesso (la scuola è chiusa per il ponte di Carnevale, ndr) si è accorto del guasto al sistema di controllo del flusso dell’acqua di un orinatoio al primo piano che, in pressione, ha causato una fuoriuscita enorme di acqua.

Probabilmente la perdita era già attiva da ore e quando è scattato l’allarme aveva già provocato seri danni all’impianto elettrico, all’impianto di riscaldamento e all’impianto di sollevamento. Subito è scattato l’allarme e sul posto è arrivato il personale dell’ufficio tecnico che ha constatato l’inagibilità della struttura completamente inondata sia nelle aule, nei corridoi, negli spazi comuni e nel seminterrato, da un ingente quantità di acqua.

Il danno è stato talmente elevato che, ieri pomeriggio, il sindaco Elia Delmiglio è stato costretto a firmare un’ordinanza di chiusura dell’edificio scolastico fino al prossimo 8 marzo compreso. "L’intervento sul posto è stato tempestivo e, insieme alla direzione didattica, stiamo facendo il possibile per ridurre il disagio alle famiglie che abbiamo contattato fornendo tutte le comunicazioni ufficiali - ha ribadito ieri il primo cittadino - non sembra che l’acqua abbia danneggiato materiale didattico. Non stiamo però sospendendo le lezioni ( oggi comunque i ragazzi sono a casa per il Carnevale, ndr) ma chiudiamo solo il plesso. Siamo nel contempo al lavoro per trovare altri spazi provvisori e, in alternativa, ricorreremo alla didattica a distanza".

M.B.