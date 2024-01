Truffa sul 110%. Denunciate due persone

Due persone nei guai per una truffa che riguarda lavori con il bonus del 110%. È successo a Romanengo, dove un privato ha messo in atto la ristrutturazione della sua casa avvalendosi del bonus. Contratto stipulato e lavori avanzati, ma quando l’uomo è andato ad aprire il suo cassetto fiscale, nel quale devono esserci le provvigioni del bonus, ci ha trovato anche una cessione di credito di 100mila euro intestata a una ditta a lui sconosciuta. Dopo aver fatto alcuni accertamenti e aver appurato che nessuno conosceva l’azienda di Roma, l’uomo si è presentato in caserma per esporre denuncia.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno scoperto che nel suo cassetto fiscale erano presenti dichiarazioni per circa 100mila euro a favore di questa azienda a lui sconosciuta e che quest’ultimo non era in possesso di alcuna fattura attestante dei lavori, perché mai richiesti. E, naturalmente, la vittima non conosceva né aveva autorizzato le due persone indicate nei documenti, una relativa alla società in questione e l’altra che aveva effettuato l’inserimento della richiesta presso la banca dati dell’Agenzia delle entrate. Le due persone sono state denunciate.

P.G.R.