Trovati in Spagna i due fratellini spariti con il padre

CHIGNOLO PO (Pavia)

La polizia spagnola li ha rintracciati a Barcellona. Nel pomeriggio di mercoledì i carabinieri di Chignolo Po, che avevano attivato le ricerche dopo la denuncia di domenica per sottrazione di minori, sono stati informati tramite i canali di collegamento internazionale tra le forze di polizia nei Paesi dell’area Schengen, del ritrovamento in Spagna. I due fratelli, il maggiore di 8 anni e la sorellina di 7, erano con il padre, un 45enne egiziano che vive nel Cremonese, accusato dalla madre dei bambini, 36 anni, di sottrazione di minori.

In attesa del rimpatrio sia i bambini sia il padre sono stati collocati in un Centro di emergenza a Barcellona. Stanno bene, anche se ora dovrà essere ricostruita tutta la vicenda, anche per le eventuali responsabilità. I bambini sono di nazionalità italiana e risulta che i genitori ne avessero la tutela congiunta. La relazione tra i due si era interrotta già dall’inizio dello scorso anno, con anche un procedimento giudiziario in corso per maltrattamenti ai danni della donna. "Ma non ha mai fatto del male ai bambini, non lo farebbe mai – precisa la madre – anche se dopo il Covid è cambiato. Quando c’era stato il lockdown, io avevo preferito tornare a casa dei mei genitori nel Pavese con i bambini, ma poi ero tornata a vivere con lui e le cose sono andate bene per un po’".

Dopo la rottura della relazione, i due genitori avevano comunque trovato un accordo per i figli: "Tramite gli avvocati – ricorda la donna – siamo arrivati a un accordo: lui poteva stare con i figli due volte la settimana. E veniva sempre a prenderli, per passare la giornata insieme, riportandoli a casa la sera". Domenica, dopo essere passato a prendere i figli verso le 9.30, d’accordo di riportarli per le 21, il padre aveva invece fatto perdere le proprie tracce. Il sospetto della madre era quello che l’ex compagno li volesse portare in Egitto. Nell’ambito delle immediate ricerche, come riferito dalla donna, il cellulare dell’ex compagno era stato geolocalizzato al confine con la Francia. E senza i documenti dei bambini è poi arrivato in Spagna.

Stefano Zanette