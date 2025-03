Troppi pedoni investiti. Flash mob sulle strisce

Strisce pedonali “occupate“ dagli attivisti di Fiab per un flash mob di sensibilizzazione dopo i recenti investimenti di pedoni proprio sui passaggi zebrati. Sabato a Casalpusterlengo si terrà una “micro manifestazione“ di cinque minuti su una delle strisce pedonali di Largo Casali dalle 10 con gli attivisti che terranno occupato l’attraversamento camminando avanti e indietro. "Non vogliamo creare problemi, ma attirare l’attenzione per rendere città più sicure" spiega il presidente Pierangelo Ferrari.