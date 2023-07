Troppi disagi per i residenti Stop ai tir su due provinciali

Da mezzanotte di martedì prossimo entrerà in vigore il divieto permanente di transito per i mezzi di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in entrambi i sensi lungo i tratti di circa tre chilometri e 600 metri della provinciale 23 tra San Colombano al Lambro e Borghetto Lodigiano e della sp19 tra San Colombano al Lambro e Graffignana per una lunghezza di circa 2,3 chilometri. Il provvedimento a livello provinciale è stato assunto in considerazione dei disagi lamentati dagli abitanti di Borghetto, Massalengo e Graffignana per l’aumento del traffico di mezzi pesanti lungo i tratti con il volume di mezzi pesanti provenienti in particolare dalla provincia di Pavia e Piacenza. La decisione è stata assunta dopo un confronto con Città Metropolitana di Milano, Provincia di Pavia e comuni interessati e che rientra tra le misure prese in considerazione nel Tavolo Territoriale sulle problematiche della sp23, con particolare riferimento alle criticità del nodo in località Motta Vigana. La verifica del rispetto della prescrizione è affidata ad un apposito piano di monitoraggio concordato tra l’azienda e la Provincia di Lodi che prevede l’installazione di una postazione fissa di rilevamento in grado di consentire il tracciamento costante e puntuale dei movimenti dei mezzi pesanti.

Inoltre, da lunedì a giovedì 27 luglio, lungo la provinciale 234 ad Ospedaletto Lodigiano, nella fascia tra le 9 e le 18 verrà disposto un provvedimento di transito alternato regolato da semafori per consentire lo svolgimento di indagini strutturali su un viadotto autostradale. Infine, per lavori di riqualificazione srutturale del ponte sul fiume Lambro, dalle 22 di lunedì alle 6 di martedì l’autostrada A1 sarà chiusa in carreggiata nord nel tratto fra il casello di Lodi e la barriera Milano Sud a Melegnano (il casello di Lodi non sarà accessibile anche per i mezzi diretti verso Bologna, che dovranno dirigersi verso il casello di OspedalettoCasalpusterlengo); dalle 22 di mercoledì 26 luglio alle 6 di giovedì 27 poi l’autostrada A1 sarà chiusa in carreggiata sud tra Melegnano e Lodi.

M.B.