Non suonerà lunedì 14 la prima campanella dell’anno scolastico per gli alunni della media Manzoni ma giovedì 24: il sindaco Angelo Barbati, con propria ordinanza, ha disposto la chiusura dell’edificio di via Verdi sino a mercoledì 23, in quanto i lavori di rimozione della vecchia pavimentazione e di posa della nuova, finalizzati a eliminare ogni residuo di polvere di amianto presente nel pavimento, termineranno a metà settembre. Seguiranno le necessarie operazioni di pulizia, ma la scuola è destinata anche ad ospitare la consultazione referendaria del 20 e 21 settembre con conseguente sanificazione degli ambienti. Scuola e palestra riapriranno il 24.

© Riproduzione riservata