Lodi, 15 marzo 2019 - Ha percorso la tratta tra Milano Centrale e Lodi con una pastiglia del treno rimasta attaccata, in frenata, alla ruota, come un'auto che viaggiasse col freno a mano tirato. Una volta giunto sul binario 1 a Lodi, poco dopo le 19, però, il convoglio, diretto a Rimini, che trasportava circa 350-400 viaggiatori, è stato fermato e le persone, alcune delle quali lamentavano l'aria alquanto irrespirabile, benché non sia stato necessario alcun intervento medico, sono state fatte scendere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lodi che, però, hanno solo constatato che si trattava di un sistema frenante che produceva fumo, senza dover effettuare azioni di spegnimento.

In un primo momento si è pensato di far ripartire lo stesso convoglio. Poi la centrale operativa ha scelto di trasferire i passeggeri su altri treni in transito. In particolare su un treno diretto in Toscana, cui è stata aggiunta la fermata di Fiorenzuola, che ha lasciato la stazione di Lodi attorno alle 19.45, e su un treno diretto a Bologna, partito alle 20 da Lodi; a destinazione ci sarà una coincidenza per Rimini; per chi fosse diretto in stazioni minori è stato anche predisposto un autobus alla fermata di Ravenna. Il treno è ancora in stazione a Lodi ma questo non ha provocato disagi sulla linea.