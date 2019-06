Codogno, 27 giugno 2019 - Una vera Odissea a conclusione di una giornata nerissima sui binari caratterizzata da ritardi e cancellazioni. È quella che hanno vissuto i pendolari lodigiani di ritorno da Milano nel pomeriggio e nella serata di oggi.

Uno dei viaggi più terribili l'hanno vissuto i passeggeri del treno Regio Express previsto in partenza da Milano Centrale alle 18.20 e diretto a Mantova. Il convoglio annunciato in partenza già con 20 minuti di ritardo, poi diventati 30, alla fine è arrivato sul binario 40 minuti dopo il previsto. A quel punto i viaggiatori sono saliti. Ma il treno è rimasto ancora fermo per altri 20-25 minuti. Nel frattempo era in partenza un altro regionale per Mantova, quello delle 19.15. Ai viaggiatori comunque non erano fornite informazioni e restava il dubbio che il primo viaggio fosse annullato. Alla fine poi il treno è partito. Strapieno e con gente in piedi. Ma il meglio doveva ancora arrivare.

Arrivato alla stazione di Lodi, il treno ha chiuso le porte mentre la gente stava ancora scendendo. Alcuni passeggeri di Lodi sono così dovuti arrivare fino a Codogno per poi farsi venire a prendere o aspettare un altro treno per tornare a casa. I disagi sono poi continuati. Il Regio Express 2665 Milano Centrale-Mantova delle 20.20 attualmente non è ancora partito. Prima annunciato con 20 minuti di ritardo, poi con 40 adesso è indicato in tabellone con 60 minuti di ritardo.