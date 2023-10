"Trasformazione di Palazzo Soave a Codogno: primi passi"

Primi passi per l’iter che porterà non solo alla ristrutturazione di palazzo Soave, ma alla sua trasformazione in un polo culturale a tutto tondo con una gestione degli spazi sulla base di tre indirizzi precisi: ricerca, formazione e cultura. Ieri pomeriggio in Giunta, l’esecutivo del sindaco Francesco Passerini ha dato mandato ad un professionista di redigere il progetto esecutivo in merito alla prima tranche di finanziamenti, 500mila euro, arrivati da Regione Lombardia. Successivamente occorrerà approvare un atto per trovare un altro esperto che metta nero su bianco il progetto esecutivo sulla base della seconda porzione di risorse, 908mila e 369 euro, arrivata grazie ai fondi emblematici del 2022 della Fondazione Cariplo. Poi, ovviamente, si punterà ad ottenere il placet della Soprintendenza prima di promuovere il bando di gara.

L’aspetto relativo al cantiere di riqualificazione dell’ex ospedale del 1700 è però inserito in un contesto molto più ampio con la fondazione Feltrinelli in campo come partner privilegiato. Sarà infatti la Feltrinelli, secondo l’accordo stipulato, ad occuparsi di far vivere la struttura con spazi dedicati allo studio, al tutoraggio, al workshop che potranno essere sviluppati in collaborazione con enti, istituzioni, centro di ricerca, università. E ovviamente il Soave resterà anche polo per mostre di alto livello. L’inizio dei cantieri ovviamente sarà un traguardo per il 2024. Con le due tranche di finanziamento si metterà mano a tutta la struttura: giardino posteriore, cancellata, tetti, spazi interni, sala espositiva centrale (che diventerà polivalente con sedute non fisse per 96 posti a sedere e videoproiettore, telo a caduta, telecamere, fari, impianto audio, 20 pannelli fonoassorbenti per migliorare l’acustica), i fregi ammalorati della Cappella San Carlo e la sala Granata che diventerà caffè letterario.

Mario Borra