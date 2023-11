Tragedia in una Rsa. Soffocato dal pasto muore un anziano

Si è accasciato sul pavimento e, nonostante tutti i tentativi compiuti per rianimarlo, non c’è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta all’ora di pranzo all’interno della residenza per anziani “L’oleandro bianco“ dove i 12 ospiti stavano mangiando. Quando Antonio Stecchi ha preso un boccone di carne con i piselli che era stato preparato per il mezzogiorno si è sentito male. Forse a causa di un problema di deglutizione il cibo è finito nella trachea ed è rimasto soffocato. Il pensionato di 72 anni, residente ad Arluno (Milano), non è più riuscito a respirare. Il personale è subito intervenuto e ha soccorso l’anziano praticandogli un massaggio cardiaco, ma non si è ripreso. Nel frattempo, è stato lanciato l’allarme e in via Pancarana sono arrivate l’automedica e un’ambulanza. Anche i sanitari hanno provato a rianimare Stecchi e a rimuovere dalla sua trachea il boccone. Impresa vana, il cuore dell’anziano andato in arresto non ha ripreso a battere. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Voghera che hanno verificato quanto era accaduto nella residenza nata per dare una risposta alla crescente esigenza abitativa delle persone anziane e per farle sentire come a casa propria. Una struttura che per la sua tipologia non è obbligata a garantire la presenza costante del personale medico. M.M.