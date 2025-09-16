Nodo-traffico irrisolto, auto incolonnate: quasi 11 minuti per percorrere un km

Casalpusterlengo (Lodi) – Il nodo irrisolto del traffico si è trasformato, ancora una volta, in un incubo ieri mattina, complice anche il primo giorno di scuola: la circolazione lungo il tratto di via Emilia, quando la strada si trasforma in un imbuto tra le abitazioni di Casalpusterlengo, diventa oltremodo problematica. Ieri, attorno alle 8, cronometro alla mano, dal ponte ferroviario della provinciale 234 fino alla rotonda della statale 9 all’imbocco con viale Cadorna, ci si impiegava quasi undici minuti. Esattamente 10 minuti e 45 secondi per percorrere circa un chilometro.

Un autentico calvario per le decine di automobilisti che si spostano da nord a sud e viceversa. I punti più difficili da passare sono l’innesto con la rotonda nella zona del cimitero e lungo il tratto urbano casalino all’altezza dei tre semafori. Ancora peggio per chi si dirige verso Pavia imboccando la sp 234 e deve affrontare, prima di uscire da Casalpusterlengo, code chilometriche tra impianti semaforici e rotonde. In parte almeno queste criticità dovrebbero essere risolte con la nuova tangenziale che, secondo un cronoprogramma iniziale, avrebbe dovuto terminare a luglio scorso poi ad ottobre mentre adesso resta un mistero la data di consegna dei lavori.

Vista la situazione del cantiere dall’esterno è difficile anche ipotizzare che tutto possa essere terminato entro fine anno. Quando la variante sarà operativa, comunque, il Comune di Casalpusterlengo però dovrà concretizzare il piano viabilistico per liberare le strade dal traffico e renderle più sicure. Ad oggi però progetti sulla carta non ce ne sono ancora.