Tornei e musica per la lotta contro i tumori

La sezione provinciale lodigiana della Lilt, Lega italiana per la lotta ai tumori, raccoglierà fondi a scopo benefico promuovendo una settimana di sport. Nello specifico, dal 22 al 28 maggio, presso “La Pergola” di San Martino in Strada, si svolgeranno quattro tornei di altrettante discipline: calcetto, beach volley, tennis, padel. Sabato 27 maggio si balla tutti insieme dalle 16 alle 19, sempre alla “Pergola”, con lo Stage Dance del coreografo Joey di Stefano. Domenica 28 maggio invece andrà in scena l’attesa “Color run”, con ritrovo alle 9,30 e partenza alle 10 in Via Gandhi a San Martino in Strada (Piazzale Gallerie Bennet). "Il Lodigiano si colora per ricordare l’importanza della prevenzione, con una camminata di cinque chilometri all’aria aperta. Questo permetterà, a ottobre, la presenza di tre camper, per screening gratuiti, a Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda e Zelo Buon Persico. Si tratta del progetto “Prima di tutto”, per fare un salto nella prevenzione primaria" dicono gli organizzatori. Le iniziative sono state presentate ieri da Mara Mirosi, del settore promozione Lilt, alla presenza della consigliera regionale di Codogno Patrizia Baffi, dei campioni sportivi lodigiani Gianpiero Marini, che giocava nell’Inter nel 1982 e in Nazionale e Aldo Belli, campione indiscusso dell’hockey a Lodi, del consigliere provinciale Mauro Salvalaglio e del capo di gabinetto della Provincia Claudio Gazzola. È la seconda edizione di questa iniziativa che, appunto, prevede una settimana di eventi per sensibilizzare i giovani sull’importanza dello sport e dello stile di vita ai fini della prevenzione primaria.

P.A.