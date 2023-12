Torna “Voci d’inverno“. Ricavato in beneficenza

Conto alla rovescia per la sedicesima edizione di “Voci d’inverno” lo spettacolo di musica, danza e canto organizzato dall’UICI (Unione italiana ciechi e ipovedenti) di Lodi, col patrocinio della Provincia e del Comune per celebrare Santa Lucia, patrona dei non vedenti. L’evento andrà in scena sabato 16 dicembre alle 21 al Teatro delle Vigne, in via Cavour 66 dove sul palcoscenico si esibiranno anche artisti non vedenti. Una serata di grandi emozioni ma, soprattutto, di solidarietà. Grandi sorprese e voglia di trascorrere momenti di divertimento tra musica, danza e canto.

Il ricavato verrà utilizzato per sostenere le iniziative a favore dei non vedenti e degli ipovedenti del territorio lodigiano. Il biglietto d’ingresso costa 10 euro. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere direttamente alla biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 e alla segreteria dell’ Accademia Gaffurio dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19.