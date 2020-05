Lodi, 13 maggio 2020 - Technogenetics "ha promosso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia affinché i laboratori pubblici di riferimento per la diagnosi dell'infezione Covid-19 collaborino con imparzialità e trasparenza e condividano con tutti gli operatori del mercato le migliori conoscenze tecnico-scientifiche acquisite per la messa a punto di ogni dispositivo, immunologico o diagnostico, potenzialmente idoneo a far fronte all'emergenza sanitaria". Lo spiega in una nota la stessa azienda di Lodi, che attraverso lo studio legale Abiosi, ha fatto ricorso al Tar contro il contratto tra la Diasorin e il Policlinico San Matteo di Pavia per la sperimentazione dei test sierologici.

Technogenetics, si legge ancora nella nota, «ha interesse a promuovere ed incentivare l'adozione delle più ampie e collaborative misure in salvaguardia della salute» e «crede fermamente che questa nuova sfida possa essere più efficacemente vinta con il rispetto dei principi della concorrenza da parte delle amministrazioni pubblico sanitarie". La camera di consiglio sul ricorso al Tar è prevista per oggi. Da un esposto della stessa azienda lodigiana è scaturita anche l'inchiesta, al momento senza ipotesi di reato né indagati, sull'affidamento diretto da parte della Regione Lombardia alla Diasorin della sperimentazione dei test, test validati dal San Matteo di Pavia.