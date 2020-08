I prelievi per la campagna di test sierologici sulla popolazione, partiranno, stando all’ultima riunione di ieri con Asst, da lunedì 17 agosto. In queste ore è attesa la firma della convenzione tra Asst, Ats e Provincia, cui farà seguito, la sottoscrizione tra Provincia e comuni, i quali prenderanno nota dell’accordo e si impegneranno a pagare all’Asst 25 euro per ciascun test, di cui 15 a carico degli enti e 10 del cittadino (eventuali tamponi saranno a carico della Regione). "Domani (oggi, ndr) avrò un ultimo incontro con Asst sulla parte infermieristica dei prelievi - spiega Giovanna Gargioni, sindaca di Borghetto e delegata del Lodigiano nel consiglio di Ats Città metropolitana -. Se ai sindaci andrà bene la mappatura, poi dovranno fare richiesta ad Ats per l’idoneità dei luoghi da mettere a disposizione per lo screening: useremo gli ospedali per chi è vicino ma gli altri dovranno trovare palestre o luoghi simili, per evitare assembramenti. I test, infatti, verranno fatti da Asst tutti in uno o più giorni. L’Ats ha già sottoposto al sierologico 11.100 persone, che dunque sono escluse; noi stimiamo un primo accesso di 50mila persone su 223mila abitanti, dato che l’adesione sarà limitata ad una persona per ogni nucleo familiare; le altre faranno il test solo in caso di positività. Con questa campagna vogliamo dimostrare che siamo attivi e attenti ai nostri cittadini".

L.D.B.