Lodi, 29 luglio 2020 - L’obiettivo è arrivare ad effettuare almeno un test per famiglia. In questo modo, in caso di positività al sierologico, si procederà a controllare gli altri componenti del nucleo familiare e così tracciare la rete di contatti e ricostruire l’andamento del virus nel territorio. Ultimi preparativi (quasi sicuramente si partirà settimana prossima) per la campagna di screening che l’Ats sta preparando sul territorio in collaborazione con la Provincia, i Comuni (circa 50) e ovviamente la Regione, che sarà supervisore e si occuperà dei tamponi. Ieri i Comuni hanno ricevuto la prima parte della documentazione richiesta, compreso il testo da sottoporre ai cittadini che vorranno partecipare allo screening.

La campagna coinvolge tutti i 230mila residenti (si punta a controllare almeno la metà dei residenti), con test sierologico (che avrà un prezzo calmierato tra i 10 e i 15 euro per i cittadini, grazie al sostegno degli stessi Comuni che andrebbero a coprire la differenza rispetto al costo complessivo di 25 euro) e il tampone per chi avrà sviluppato anticorpi. L’Asst di Lodi ha garantito tra i 700 e 1.000 prelievi al giorno (effettuando i test anche di sabato e domenica).

Per rendere lo screening utile all’analisi, soprattutto in vista di una seconda ondata di contagi in autunno, i promotori dell’iniziativa prevedono di effettuare 100/130mila test entro settembre. Quello che al momento è sicuro è che si partirà dai Comuni più piccoli della provincia, per ultimi toccherà a Lodi, Codogno, Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano. Le analisi saranno affidate ai laboratori del Parco Tecnologico Padano (in grado di analizzare circa 800 provette al giorno).

Un altro aspetto svelato dai promotori è la validità della campagna che avrà valenza statistica. Il progetto però non sembra ancora convincere tutti i sindaci lodigiani. Dubbi e perplessità da parte di alcuni amministratori locali che hanno più volte chiesto chiarimenti al presidente della Provincia Francesco Passerini e al vice presidente del Consiglio di rappresentanza dei sindaci in Ats della città metropolitana, il sindaco di Borghetto Giovanna Gargioni.

I dubbi sono sui costi e sul contributo che potrebbe dare una campagna del genere sulla provincia. A queste condizioni infatti non tutti i sindaci (tra cui alcuni della prima zona rossa) sarebbero disposti a partecipare. "Come Comune sicuramente farò la comunicazione per cercare di coinvolgere i cittadini - dice il sindaco di Castelgerundo, Daniele Saltarelli, uno dei Comuni lodigiani della prima zona rossa -. Non nascondo i miei dubbi su un’iniziativa del genere. Del progetto abbiamo ricevuto da poco i dettagli. Capire cosa è accaduto e cosa potrà accadere sul nostro territorio è sicuramente interessante, ma si sarebbe dovuto fare prima".

Agli amministratori comunali della provincia di Lodi è stata chiesta anche la possibilità di utilizzare i fondi arrivati dal Governo per l’emergenza sanitaria per contribuire all’iniziativa e abbassare il più possibile i costi per i cittadini. "Se la campagna ha valenza statistica, allora deve essere la Regione a pagare – dice il segretario provinciale del Pd, Roberta Vallacchi –. Non si possono chiedere contributi ai cittadini e ai Comuni di spendere soldi per fare un’indagine che poi si dimostrerà statistica e utile solo al mondo scientifico e ai fini di raccogliere ulteriori dati".