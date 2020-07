Lodi 2 luglio 2020 - "Test sierologici, e contestuale tampone che verrà processato in caso di positività al prelievo ematico, per i cittadini della Provincia di Lodi grazie al progetto di screening promosso dalle istituzioni del territorio in stretta collaborazione con Regione Lombardia, l'ASST di Lodi, l'ATS Citta' Metropolitano di Milano". Lo ha annunciato sulla sua pagina Facebook l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, precisando che "l'iniziativa e' stata presentata questa mattina nella sede del Parco Tecnologico Padano, partner del progetto e valido alleato della Regione nell'ambito della rete dei laboratori per la processazione dei tamponi".

© Riproduzione riservata