di Laura De Benedetti Il bilancio del tesseramento alla Cgil conta, nel 2020, un +1,48% di iscritti (circa 310 persone), attestatisi a 21.317. Ma il dato, fortemente legato alla situazione pandemica vissuta lo scorso anno, e che purtroppo si trascina ancor oggi, non è da leggere solo in positivo, come spiega Eliana Schiadà, segretaria generale della Camera del Lavoro di Lodi. "Sul dato complessivo – spiega – incidono sia il...

di Laura De Benedetti

Il bilancio del tesseramento alla Cgil conta, nel 2020, un +1,48% di iscritti (circa 310 persone), attestatisi a 21.317. Ma il dato, fortemente legato alla situazione pandemica vissuta lo scorso anno, e che purtroppo si trascina ancor oggi, non è da leggere solo in positivo, come spiega Eliana Schiadà, segretaria generale della Camera del Lavoro di Lodi. "Sul dato complessivo – spiega – incidono sia il blocco dei licenziamenti che, tragicamente, i decessi legati al Covid dei più anziani iscritti allo Spi, il sindacato pensionati. Quest’ultimo comparto, infatti, ha perso 82 iscritti nel confronto tra 2019 (11.003 iscritti) e 2020 (10.921), ma le “cessazioni“ dei tesserati, che di norma corrispondono ai decessi, lo scorso anno sono state 626, 55 in più rispetto al 2019. Altro settore in calo è quello della Filctem (Chimici), che registra il -3%, mentre gli altri comparti sono tutti in lieve crescita".

Per la segretaria generale, comunque, questi numeri, falsati rispetto al normale decorso a causa della pandemia sono destinati presto a cambiare. "Il blocco dei licenziamenti ha limitato le fuoriuscite - rimarca Schiadà -. Non è che non si siano persi già posti di lavoro, solo che non risultano come licenziamenti: subito all’inizio tutti i precari con contratto a termine non hanno avuto il rinnovo. Le domande per la Naspi (indennità per chi perde il lavoro, ndr) sono state inferiori per il blocco. Il dato del tesseramento, dunque, sarà intaccato non subito dopo lo sblocco dei licenziamenti, ma un paio d’anni dopo, quando chi è rimasto senza lavoro avrà perso anche gli ammortizzatori sociali". Nel frattempo la sede della Camera in via Lodivecchio sta ancora subendo ripercussioni dopo l’incendio di Pasquetta che ha riguardato un paio di stanze; ancora lunedì saltava spesso la corrente e c’erano tecnici al lavoro. "Il danno - specifica - è di circa 20 mila euro, per fortuna siamo assicurati". Infine dopo la sottoscrizione del protocollo antiviolenza nei luoghi di lavoro l’impegno sarà ora quello, "di nominare nelle aziende, figure singole o di squadra, che diventino referenti per questo tipo di controlli e procedure".