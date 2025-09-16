Incontriamoci

al Death Cafè

Mauro Cerri
Incontriamoci al Death Cafè
Lodi
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Foto-abusi su sito pornoCercatore funghi mortoIliass AouaniSoda caustica al barTragedia SannazaroMeteo
Acquista il giornale
CronacaTentano di rubare nella piazzola ecologica. Il drone le incastra
16 set 2025
PAOLA ARENSI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Lodi
  3. Cronaca
  4. Tentano di rubare nella piazzola ecologica. Il drone le incastra

Tentano di rubare nella piazzola ecologica. Il drone le incastra

Tentano un colpo al centro di raccolta comunale, ma vengono incastrate dal drone della polizia locale. È accaduto sabato pomeriggio,...

Tentano un colpo al centro di raccolta comunale, ma vengono incastrate dal drone della polizia locale. È accaduto sabato pomeriggio,...

Tentano un colpo al centro di raccolta comunale, ma vengono incastrate dal drone della polizia locale. È accaduto sabato pomeriggio,...

Per approfondire:

Tentano un colpo al centro di raccolta comunale, ma vengono incastrate dal drone della polizia locale. È accaduto sabato pomeriggio, poco dopo la chiusura dell’impianto. Due donne si sono introdotte nell’area, per impossessarsi di materiale depositato nei cassonetti. Un passante ha notato i movimenti sospetti e ha allertato gli agenti. Giunti sul posto, i vigili hanno visto dall’ingresso due persone armeggiare tra i contenitori. Alla vista delle divise, le intruse sono fuggite, scavalcando sul retro e cercando la fuga nei campi circostanti. La corsa però non è durata a lungo: mentre le donne si fermavano per riprendere fiato, il nuovo drone in dotazione al comando le ha pizzicate, riprendendo non solo i loro volti, ma anche l’auto di appoggio, con tanto di targa ben visibile. Le immagini, definite "nitide e utili" dagli inquirenti, hanno permesso di risalire all’identità delle due sospettate. Per entrambe è attesa a breve una denuncia. L’episodio conferma l’efficacia del nuovo strumento, entrato in servizio poche settimane fa. La Giunta guidata dal sindaco Cristiano Devecchi si è detta soddisfatta del risultato, sottolineando l’efficacia dell’investimento in mezzi innovativi per la sicurezza cittadina. P.A.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

FurtoPolizia Locale