Fombio (Lodi) 9 agosto 2018 - Pioggia e vento fortissimo ha spazzato per circa mezz'ora questa sera l'intero territorio della Bassa: i pompieri del distaccamento di Casale sono dovuti intervenire per diversi interventi causati dal temporale estivo che ha spezzato per un po' la calura, ma che ha causato alcuni danni.

A Codogno in viale Albino, vicino al santuario di Caravaggio, una pianta all'interno del parco è caduta sul tetto di un'abitazione, mentre un albero è finito sul tetto di una casa in viale Trento ed un altro si è schiantato contro il bar del centro sportivo San Biagio di viale Duca d'Aosta. A Fombio, frazione Retegno, in viale dei Caduti, diversi rami di alberi sono piombati per terra invadendo la carreggiata. Intervento anche a Castiglione d'Adda in piazza Novasconi .