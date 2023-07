Tempi di attesa troppo lunghi per le visite, banchetto in piazza

La campagna “Sportello in piazza" che il Coordinamento Lodigiano per il Diritto alla salute sta conducendo da alcuni mesi, continua oggi in piazza Caduti a Sant’Angelo Lodigiano. "Al nostro gazebo, dalle 9,30 alle 12, continueremo a dare informazioni, aiuto e consigli a cittadini e cittadine alle prese con le gravi questioni della sanità negata, in particolare per spiegare come difendersi dai tempi di attesa troppo lunghi per le visite, e come rivendicare il nostro diritto ad avere cure, esami e visite entro i tempi stabiliti dal medico curante" annunciano gli attivisti. "La riunione preparatoria di questo sportello ha visto anche la presenza alla riunione di esponenti locali di Pd e Psi, e l’annunciata partecipazione in piazza di 5 Stelle, Sinistra Italiana, Unione Popolare e gruppo scout locale – aggiungono –. Al banchetto di domenica, raccoglieremo anche le firme per chiedere al sindaco di Lodi, quale presidente dell’assemblea di ambito sanitario nord lodigiano, di porre la questione dei tempi di attesa illegittimi e della loro soluzione ai vertici locali di Asst".