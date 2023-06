Telecamera divelta a pallonate, 6 nei guai

Cosa si fa con un pallone, oltre a giocare a calcio? Il tiro al bersaglio. L’hanno pensato sei ragazzi che frequentano l’oratorio di Romanengo. L’altro giorno qualcuno ha proposto un nuovo gioco: il bersaglio era una telecamera che faceva bella mostra di sé davanti all’oratorio, posta a una certa altezza. E così, prova tu che ci provo anch’io, a fuori di tiro ecco che uno la telecamera l’ha centrata davvero, facendola uscire dalla sua sede e lasciandola penzolare nel vuoto appesa ai soli fili di collegamento. Centrato l’obiettivo (è il caso di dirlo...) i sei se ne sono andati soddisfatti. Ma non per molto perché il prete ha visto il danno e ha anche notato che la telecamera ha pure filmato i sei ragazzi autori del tiro al bersaglio, persone che il sacerdote conosceva perché frequentano lo stesso oratorio. Così il prete è andato dai carabinieri per denunciare il fatto e i militari, scoperti i nomi dei sei ragazzi (tre maggiorenni e tre minorenni), hanno denunciato l’accaduto. Mentre i maggiorenni sono stati avvertiti della denuncia, per i minori sono stati avvisati i genitori. la segnalazione è stata inviata alle procure di Cremona e di Brescia (per i minori), ci sarà un appuntamento davanti al giudice, sarà necessario ripagare i danni con gli interessi.

A Crema, invece, altri vandali non hanno trovato di meglio che prendere a calci due furgoni dell’Auser, a S. Maria, lasciati parcheggiati sulla pubblica via, come tutte le sere. I responsabili hanno rotto lo sportellino del serbatoio e danneggiato una portiera. Le altre auto parcheggiate nella via non hanno subito danni.

Pier Giorgio Ruggeri