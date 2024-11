Tangenziale, si sta realizzando l’ultimo ponte per superare il corso del colatore Brembiolo

Ferve il cantiere della maxi tangenziale alla via Emilia di Casalpusterlengo: sono in corso, fa sapere Anas, committente dell’appalto, i lavori di realizzazione dell’ultimo dei quattro ponti di superamento del colatore Brembiolo (tre sono già stati ultimati), di costruzione di uno dei tre viadotti per il superamento di due rotatorie e di una linea ferroviaria, di quattro cavalcavia sull’asta principale e di due su sei sottopassi. Inoltre tutta la parte della “lingua“ d’asfalto è stata ultimata sia dove la variante corre in rilevato (nel tratto nord, presso Zorlesco) sia nel punto in trincea (lungo il tracciato sud presso Casalpusterlengo). Inoltre sono in ultimazione le pavimentazioni e le barriere stradali, le barriere fonoassorbenti, le opere di captazione e di recapito idraulico. Da ultimo saranno posati il verde e gli impianti tecnologici. La fine dei lavori è prevista tra poco meno di un anno.