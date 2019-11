Lodi, 8 novembre 2019 - Da lunedì 11 novembre, per tre settimane, tangenziale di Lodi chiusa per lavori di rinforzo del cavalcavia in località San Grato. A darne comunicazione sono sia Anas che il Comune.

La chiusura riguarda il tratto di innesto tra la via Emilia e la tangenziale all'imbocco della zona della attività produttive e riguarderà l'intera tratta fino agli svincoli per Lodivecchio e alla rotatoria di viale Europa. Per mitigare il più possibile i disagi al traffico lungo la tangenziale, la chiusura sarà in vigore solo nella fascia oraria notturna compresa tra le 22 e le 6 del mattino, esclusi i giorni festivi e prefestivi, fino al 30 novembre. Anas prevede delle deviazioni del traffico: per chi percorre la tangenziale in direzione Milano l'ultima uscita disponibile sarà lo svincolo per Lodivecchio; chi invece viaggia in direzione sud, verso Piacenza, dovrà percorrere, nelle ore diurne, proprio il sovrappasso sottoposto ai lavori di consolidamento, e proseguire verso il centro di Lodi, per poi rientrare sulla tangenziale attraverso viale Europa o altri svincoli. L'intervento era atteso da tempo. I lavori, aggiudicati dal Comune alla Pro-Edil srl di Milano, per circa 91mila euro, erano già stati annunciati, sempre con chiusura notturna, nel mese di agosto ma poi c'era stato il rinvio.