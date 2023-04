Supermercato sulle ceneri del Majorca, avviata la pratica

L’iter è ufficialmente avviato: la documentazione del progetto per un nuovo supermercato sulle ceneri dell’ex dancing Majorca di viale Marconi è stata presentata in Comune (nella foto il sindaco Francesco Passerini) e l’ente ha comunicato l’avvio del procedimento per l’approvazione del piano attuativo. Quindi si arriverà alla demolizione della sala da ballo, inserita in un’area di oltre 16mila metri quadrati, e alla costruzione di un punto vendita da mille metri quadri targato Basko, di un bar e due altri spazi per altrettanti store da 600 metri quadri ciascuno. Di fronte, un parcheggio alberato da 265 posti. Sulla procedura si è scagliato il movimento Forza del Popolo, che ha raccolto le firme in piazza e sta organizzando un’assemblea pubblica. Gli attivisti vorrebbero che il Comune facesse pressione sul proprietario perché il progetto contemplasse spazi polifunzionali a favore della città. Ma il Comune ribadisce di non poter impedire al privato di presentare la domanda per il nuovo super viste le norme che hanno liberalizzato il settore.

M.B.