Su tre biciclette rubate Gli zaini pieni di refurtiva

Due italiani di 28 e 37 anni e un cileno di 26, residenti a Rivolta d’Adda, sono stati arrestati dai carabinieri di Melzo mentre in sella a tre bici rubate pedalavano con refurtiva nascosta in capaci zaini che avevano sulle spalle. I tre sono stati intercettati attorno alle 5 di martedì scorso ad Albignano di Truccazzano. Sono stati perquisiti e i carabinieri allora hanno scoperto all’interno dei loro zaini contanti, dispositivi elettronici, gioielli, beni di cui i ladri non hanno saputo giustificare la provenienza. Sono bastati alcuni controlli per rendersi conto che si trattava di refurtiva proveniente da colpi messi a segno quella stessa notte e non ancora denunciati. Cominciate le indagini, i militari sono riusciti a risalire ad almeno cinque diversi colpi messi a segno dalla banda, tre dei quali nella notte tra il 24 e il 25 aprile ai danni di due bar e di un ristorante. I tre sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato e il giudice ha stabilito per loro la misura degli arresti domiciliari a Rivolta.

P.G.R.