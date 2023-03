Strade ripulite dai clandestini E 36 multati

LEGNANO (Milano)

Un pomeriggio e una notte di controlli intensi sabato per azione congiunta della polizia di Stato di via Gilardelli con carabinieri e polizia locale. Il bilancio è di tre extracomunitari indagati perché irregolari sul territorio nazionale, due dei quali messi a disposizione dell’Ufficio immigrazione per l’espulsione. Nei guai altre tre persone: uno per il rifiuto di fornire le proprie generalità; il secondo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; e un tunisino, già noto ai poliziotti, per violazione della misura di prevenzione del Daspo che impedisce, a chi ne è colpito, l’accesso a qualsiasi esercizio pubblico.

Sono state inoltre elevate 36 sanzioni per infrazioni al Codice della strada, ritirate due patenti, sequestrati cinque veicoli, segnalate al prefetto due persone per uso personale di stupefacenti e sequestrati 13 grammi di hashish. Infine un arresto operato dagli agenti dell’Anticrimine del commissariato di Legnano per evasione dagli arresti domiciliari di tunisino.

P.G.