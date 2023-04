Strade passate al setaccio: sequestrati 34 grammi di droga

Trentaquattro grammi tra cocaina ed eroina sequestrati a giovani pizzicati in giro tra Somaglia e Casalpusterlengo nei giorni scorsi: i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Codogno hanno intensificato i pattugliamenti lungo le principali arterie stradali del territorio e i controlli hanno consentito di contestare tre violazioni amministrative per guida in stato di ebbrezza alcolica, con altrettante patenti ritirate, per importi complessivi di oltre 1000 euro mentre, appunto, è stata sequestrata droga per la quale i possessori sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori. Inoltre, sono stati comminati verbali in merito al non rispetto del codice della strada per un totale di 1.500 euro.