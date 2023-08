Sterpaglie a fuoco Non è escluso il dolo

Si è concluso nella notte di ieri a Pavia l’intervento dei vigili del fuoco, iniziato venerdì pomeriggio, poco prima delle 18, per un incendio di arbusti e sterpaglie nella zona lungo il Ticino, vicino al ponte della ferrovia, dietro alla chiesa di San Salvatore e all’ex Arsenale. Sono stati impegnati quattro mezzi con dieci volontari, che dopo lo spegnimento hanno proseguito a bagnare l’area per scongiurare che nella notte riprendesse qualche focolaio. Le cause sono in fase d’accertamento, non esclusa ipotesi dolosa.