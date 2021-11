Lodi - I carabinieri di Lodi hanno arrestato un 27enne, sla notte scorsa, nel parcheggio dove si stava tenendo la grande festa di Halloween patrocinata dal Comune, al Palacastellotti, accusato di spaccio.

L'uomo, sorpreso a bordo della sua auto e vistosi braccato, per cercare di divincolarsi ha preso a calci due carabinieri. Bloccato, gli sono stati sequestrati 20 grammi di marijuana, diverse carte di credito, 500 euro in contanti ritenuti provento di spaccio e un bilancino di precisione. Subito dopo, i militari hanno trovato anche, nella sua auto, un'ascia e un coltello immediatamente posti sotto sequestro. L'uomo quindi, oltre all'arresto è stato anche denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere.