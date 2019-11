San Colombano, 27 novembre 2019 - Pusher della collina braccati dai carabinieri, uno “recuperato” in un canale. Non è riuscito a farla franca, cercando di fuggire a piedi, per poi buttarsi in un fossato pieno d’acqua, il marocchino che, con un connazionale, è stato sorpreso con droga nascosta in collina. I carabinieri della stazione di San Colombano, che da tempo monitoravano una cascina abbandonata, in direzione Chignolo Po, si sono fatti trovare pronti. E alla fine sono scattati due fermi. Un ennesimo colpo allo spaccio giovanile che riguarda sia San Colombano che il Lodigiano e il Pavese. Il doppio fermo, infatti, ricalca quello dei mesi scorsi, avvenuto sempre in collina, che aveva permesso di scovare un fornito nascondiglio della droga in mezzo al verde. Questa volta ai due arrestati sono stati sequestrati 12 grammi di eroina, 13 grammi di cocaina, 285 euro in contanti. Ora ne risponderanno davanti al giudice.

