Spacciava in due province. Finisce dietro le sbarre

Nei primi mesi dell’estate scorsa, un magrebino che spacciava al dettaglio tra le province di Lodi e Pavia era stato individuato dalla sezione antidroga della Squadra Mobile di Lodi. Partendo dalla sua residenza in provincia di Pavia, percorreva ad altissima velocità le strade poderali che uniscono i diversi comuni posti al confine tra le province, così da raggiungere i propri clienti per scambiare velocemente in strada stupefacente e denaro. I numerosi indizi raccolti dal personale della sezione antidroga nel corso dei mesi hanno portato l’autorità giudiziaria di Lodi ad emettere nei suoi confronti la misura cautelare in carcere, che è stata eseguita nei giorni scorsi presso l’abitazione dell’indagato. A seguito della perquisizione sono state sequestrate alcune dosi preconfezionate di cocaina per 10 grammi totali e 7 grammi di hashish. L’uomo ora è in carcere a Pavia.

Inoltre, il Questore di Lodi ha disposto la chiusura per sette giorni di un locale di viale Pavia a Lodi, dove nei giorni scorsi era avvenuta una furibonda lite tra due individui, nata per futili motivi all’interno e sfociata nel marciapiede esterno, quindi nella pubblica via.

P.A.